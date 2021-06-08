Алькасар и хлебонарыхтовка. Какие спектакли ставили в алтайской драме в начале XX века

В краевом театре драмы им. Шукшина идет творческая лаборатория. 11 и 12 июня зрителям покажут эскизы спектакле, которые поставили четыре приглашенных режиссера. Они взяли пьесы, которые были в репертуаре театра сто лет назад. «Афиша» тоже решила вспомнить необычные пьесы, поставленные в Барнауле при советской власти.

Любовь Яровая

Драму о годах Гражданской войны по пьесе Константина Тренева многие знают по одноименному фильму 70-х годов, в котором снялся наш земляк Василий Шукшин, а также Людмила Чурсина, Василий Лановой и другие звезды советского экрана.

Но премьера «Любови Яровой» в алтайском театре состоялась задолго до выхода популярного фильма, в далеком 1937 году.

По сюжету главная героиня, учительница Любовь, помогает подпольному революционному комитету. Внезапно она узнает, что ее муж, которого она считала погибшим в Первой мировой, жив и стал комиссаром белой армии.

Яровая готова простить супруга, если он выпустит пленных красноармейцев, но он отказывается это делать. Тогда она выдает мужа красным.

Исторические фотографии алтайского театра драмы , 1920−1930-е годы vk.com/altdrama

Алькасар

Героическую драму в четырех актах и девяти картинах о событиях в Испании в 1936 году написал драматург и киносценарист Георгий Мдивани. Массовому зрителю он знаком по знаменитым картинам «Солдат Иван Бровкин» и «Иван Бровкин на целине».

Бурная грузинская кровь Мдивани рождала множество остроконфликтных сюжетов. В своих драматических произведениях он повествовал то о героических буднях Кубы, то о становлении Багратиона, то о реальной истории кражи консула итальянскими студентами, которые держали его в заложниках до тех пор, пока испанские милитаристы не освободили молодого антифашиста.

Что касается пьесы «Алькасар», которую в 1939 году поставили на сцене алтайской драмы, то она была посвящена героической борьбе испанского народа с фашизмом.

Подозревали ли алтайские зрители, что всего через два года им придется точно так же взяться за штыки? Во всяком случае, о героических примерах борьбы других народов они уже знали.

Исторические фотографии алтайского театра драмы , 1920−1930-е годы vk.com/altdrama

Камни в печени

На самом деле сатирическая пьеса одного из главных белорусских писателей и драматургов Андрея Макаенка имеет и другое, более вежливое (но явно не кассовое) название — «Извините, пожалуйста».

Председатель райисполкома получил выговор за «порочный стиль работы». Жена жалеет его и призывает других жалеть и уважать, ведь у него «камни в печени». Пока председатель страдает, его помощник, ответственный за хлебонарыхтовки, уговаривает пойти на обман — подмухлевать данные и стать первым колхозом в районе. Председатель сначала соглашается, а потом обвиняет помощника в том, что тот толкает его на преступление.

В Барнауле премьера спектакля с необычным названием прошла в 1954 году.

Кстати, современные пьесы ничуть не уступают по экспрессивности в названиях. Так, в прошлом году в лаборатории современной драматургии в алтайском театре участвовала созвучная пьеса Юрия Клавдиева «Когти в печень (никто не вечен)».

Исторические фотографии алтайского театра драмы , 1920−1930-е годы vk.com/altdrama

Слава

Драма в стихах по пьесе Виктора Гусева, состоящая из трех актов и восьми картин, впервые была поставлена в 1936 году в Барнаульском городском драматическом театре (только через год он станет привычным для нас Алтайским краевым театром драмы).

Примечательно, что Гусева сегодня мы можем вспомнить только по советскому кинематографу — например, как автора песен в фильме «Свинарка и пастух». А в начале прошлого века его пьесы ставили практически в каждом театре.

В «Славе» в стихотворной форме рассказывается история спасения гидроэлектростанции во время природного катаклизма. Главным героям, двум инженерам, во время катастрофы приходится делать непростой нравственный выбор — разумеется, во имя торжества коммунизма и своей страны.

Исторические фотографии алтайского театра драмы , 1920−1930-е годы vk.com/altdrama

Интересно, что это одна из немногих идеологических советских пьес, о которой вспомнили в XXI веке. На сцене БДТ им. Товстоногова ее поставил известный интерпретатор (а для кого-то — и провокатор) Константин Богомолов. В его версии «Слава» больше не несет идеологического пафоса, а проигрывает тот, кто приносит себя в жертву.

В этом тоже может быть свой смысл — ведь интересно наблюдать, как спустя почти век одни и те же строки приобретают полярные понятия, ценности и подтекст.

Собственно, в этом и есть суть творческой лаборатории, которая сейчас идет в драме.