В барнаульском театре кукол поставят абсурдную пьесу о допросе в полицейском участке

Театр кукол «Сказка» продолжает расширять репертуар для взрослой аудитории. В этот раз работники культуры решили пойти на настоящую авантюру и поставить популярную в театральных кругах пьесу «Человек из Подольска».

Эскизы к спектаклю "Человек из Подольска"

Постановкой займется питерский режиссер Светлана Дорожко и московский художник Светлана Рыбина. Барнаульскому зрителю они уже знакомы по масочному спектаклю «Недоросль».

Спектакль «Недоросль» в театре кукол «Сказка» театр кукол «Сказка»

Пьесу драматурга Дмитрия Данилова «Человек из Подольска» неоднократно ставили в самых разных театрах — в Москве, Омске, Красноярске, Самаре и других городах. В 2020 году также вышел одноименный фильм.

Но в театре кукол произведение Данилова поставят впервые, пишет пресс-служба регионального Минкульта.

«Герой пьесы — Николай, молодой человек лет тридцати, житель подмосковного Подольска, занимающий скромную должность в районной газете, внезапно задержан полицией. Начинается допрос, напоминающий сеанс интенсивной психотерапии, цель которого — заставить человека по-новому посмотреть на свою бессмысленную, унылую, никчемную жизнь», — рассказали о постановке в театре кукол.

Репетиции спектакля начнутся в августе. Премьера назначена на новый сезон осенью. Вероятнее всего, «Человека из Подольска» покажут уже в новом здании на ул. Пушкина, который достроили, но пока еще не открыли.