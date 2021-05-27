Смерть, виагра, кокаин. В Барнауле прошла сдача спектакля «Интуиция», созданного под эгидой Хабенского

27, 28 и 29 мая в алтайском театре драмы пройдет премьера спектакля «Интуиция» по пьесе Александра Цыпкина. Поставил ее режиссер Данил Чащин, а художественным руководителем выступил Константин Хабенский. «Афиша» побывала на сдаче постановки раньше остальных зрителей.

Уникальная постановка

Перед показом Константин Хабенский поприветствовал собравшихся.

«Это уникальная постановка. Премьера, можно сказать, мировая, потому что нигде это не идет, а в этом театре будет впервые. Если здесь все „заживет“ и будет востребовано зрителем, то история „Интуиции“ пойдет дальше по стране. А там, может, и за ее пределы», — рассказал артист.

В Барнауле показали спектакль «Интуиция» Константина Хабенского и Данила Чащина Анна Зайкова

По его словам, ему и Цыпкину хотелось устроить бенефис актеров разных поколений — что, собственно, лучше всего и получилось в итоге.

В спектакле задействованы 15 человек — от заслуженных артистов России Надежды Царининой, Николая Мирошниченко, Эдуарда Тимошенко, Антона Киркова и 80-летнего Вадима Синицына до молодых новичков труппы.

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Перед началось постановки зритель видит опущенный экран, на котором сразу обозначено место действия — «Врата Чистилища». «Охраняющий вход Ангел впускает Данте в первый круг, начертив у него на лбу мечом семь букв P (Peccatum — грех)», — поясняет надпись.

Слово на латыни в зеркальном отображении венчает вход на сцену. Подмостки одновременно напоминают трибуну стадиона и круги ада с картин средневековых художников.

На месте инструктор (Елена Кегелева), собирая мусор, дает задание стажеру (Артем Казаков) — встречать гостей таинственного места и внимательно выслушивать их истории. Ведь ему потом придется выбирать, кого из вновь прибывших можно будет вернуть к жизни ровно на сутки.

Оказываясь на том свете, посетители загробного мира рассказывают о последнем дне жизни, признаются в грехах и сожалеют о разном. Новоявленный отец (Евгений Бакуменко) — о том, что не узнает, его ребенка родила жена или нет.

Женщина (Елена Адушева), умершая при родах — что не успела дать дочери имя Дарья, а до этого не взяла выбранного ребенка из детдома. «Гордыня моя, наверное», — сокрушается она.

В Барнауле показали спектакль «Интуиция» Константина Хабенского и Данила Чащина Анна Зайкова

Гламурная Света Рябинкина (Анна Бекчанова), скончавшаяся под ножом пластического хирурга во время увеличения груди — что похоронят не в ее любимом платье, которое она вчера сдала в химчистку.

Брутальный мужик в халате (Эдуард Тимошенко), откинувшийся во время секса с любовницей под «шампанским, виагрой и кокаином» — что не снял во время процесса носки, «позорище на всю гостиницу».

Тиктокер (Михаил Меньших), раскатанный локомотивом — что не посмотрел «Троицу» Рублева в Третьяковке.

В Барнауле показали спектакль «Интуиция» Константина Хабенского и Данила Чащина Анна Зайкова

Одну из самых трогательных историй, пожалуй, поведала Галина Зорина — у ее героини болезнь Альцгеймер, и после смерти она настойчиво пыталась вспомнить, закрыла заслонку печки или нет — ведь в доме еще осталась внучка.

На претензию стажера, что большинство людей волнуют незначительные вещи, инструктор резонно замечает: «Откуда тебе знать, что мелочи, а что нет?».

В Барнауле показали спектакль «Интуиция» Константина Хабенского и Данила Чащина Анна Зайкова

Но оказывается, что на самом деле умерших тревожат не платье, носки и Третьяковка. О чем-то по-настоящему больном герои почему-то предпочитают умалчивать даже на пороге ада (или рая, кому как свезет).

Чем больше вскрывается историй — тем больше зритель понимает, что на трибуне собрались не случайные люди, все они незримо связаны между собой. Судьбы незнакомцев хитро сплетаются на перекрестке жизни самым неожиданным образом.

В Барнауле показали спектакль «Интуиция» Константина Хабенского и Данила Чащина Анна Зайкова

И в финале выбор приходится делать не только стажеру, но и зрителям. А сделать его можно, только положившись на интуицию.

Когда смотреть спектакль

Билеты на премьеру давно раскуплены.

Следующие показы пройдут уже в новом, 100-м сезоне, 9 и 30 сентября. Билеты уже поступили в продажу, цена — 200−700 рублей.