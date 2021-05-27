Смерть, виагра, кокаин. В Барнауле прошла сдача спектакля «Интуиция», созданного под эгидой Хабенского

Уникальная постановка
Перед показом Константин Хабенский поприветствовал собравшихся.
«Это уникальная постановка. Премьера, можно сказать, мировая, потому что нигде это не идет, а в этом театре будет впервые. Если здесь все „заживет“ и будет востребовано зрителем, то история „Интуиции“ пойдет дальше по стране. А там, может, и за ее пределы», — рассказал артист.
По его словам, ему и Цыпкину хотелось устроить бенефис актеров разных поколений — что, собственно, лучше всего и получилось в итоге.
В спектакле задействованы 15 человек — от заслуженных артистов России Надежды Царининой, Николая Мирошниченко, Эдуарда Тимошенко, Антона Киркова и 80-летнего Вадима Синицына до молодых новичков труппы.
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Перед началось постановки зритель видит опущенный экран, на котором сразу обозначено место действия — «Врата Чистилища». «Охраняющий вход Ангел впускает Данте в первый круг, начертив у него на лбу мечом семь букв P (Peccatum — грех)», — поясняет надпись.
Слово на латыни в зеркальном отображении венчает вход на сцену. Подмостки одновременно напоминают трибуну стадиона и круги ада с картин средневековых художников.
На месте инструктор (Елена Кегелева), собирая мусор, дает задание стажеру (Артем Казаков) — встречать гостей таинственного места и внимательно выслушивать их истории. Ведь ему потом придется выбирать, кого из вновь прибывших можно будет вернуть к жизни ровно на сутки.
Оказываясь на том свете, посетители загробного мира рассказывают о последнем дне жизни, признаются в грехах и сожалеют о разном. Новоявленный отец (Евгений Бакуменко) — о том, что не узнает, его ребенка родила жена или нет.
Женщина (Елена Адушева), умершая при родах — что не успела дать дочери имя Дарья, а до этого не взяла выбранного ребенка из детдома. «Гордыня моя, наверное», — сокрушается она.
Гламурная Света Рябинкина (Анна Бекчанова), скончавшаяся под ножом пластического хирурга во время увеличения груди — что похоронят не в ее любимом платье, которое она вчера сдала в химчистку.
Брутальный мужик в халате (Эдуард Тимошенко), откинувшийся во время секса с любовницей под «шампанским, виагрой и кокаином» — что не снял во время процесса носки, «позорище на всю гостиницу».
Тиктокер (Михаил Меньших), раскатанный локомотивом — что не посмотрел «Троицу» Рублева в Третьяковке.
Одну из самых трогательных историй, пожалуй, поведала Галина Зорина — у ее героини болезнь Альцгеймер, и после смерти она настойчиво пыталась вспомнить, закрыла заслонку печки или нет — ведь в доме еще осталась внучка.
На претензию стажера, что большинство людей волнуют незначительные вещи, инструктор резонно замечает: «Откуда тебе знать, что мелочи, а что нет?».
Но оказывается, что на самом деле умерших тревожат не платье, носки и Третьяковка. О чем-то по-настоящему больном герои почему-то предпочитают умалчивать даже на пороге ада (или рая, кому как свезет).
Чем больше вскрывается историй — тем больше зритель понимает, что на трибуне собрались не случайные люди, все они незримо связаны между собой. Судьбы незнакомцев хитро сплетаются на перекрестке жизни самым неожиданным образом.
И в финале выбор приходится делать не только стажеру, но и зрителям. А сделать его можно, только положившись на интуицию.
Когда смотреть спектакль
Билеты на премьеру давно раскуплены.
Следующие показы пройдут уже в новом, 100-м сезоне, 9 и 30 сентября. Билеты уже поступили в продажу, цена — 200−700 рублей.