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Алтайский театр драмы показал, как проходят финальные репетиции с Хабенским и какого сюрприза ждать первым зрителям

27, 28 и 29 мая состоится всероссийская премьера спектакля «Интуиция» по пьесе Александра Цыпкина. Художественным руководителем постановки выступил Константин Хабенский. Недавно известный артист прилетел в Барнаул, чтобы лично провести финальные репетиции.

Константин Хабенский на репетиции спектакля "Интуиция" в алтайском театре драмы
Константин Хабенский на репетиции спектакля "Интуиция" в алтайском театре драмы
Театр драмы им. Шукшина

Для постановки Хабенский собрал звездный состав — режиссера-постановщика Данила Чащина, художника Николая Симонова, хореографа Николая Реутова и художника по свету Александра Сиваева.

В спектакле задействованы 15 актеров разных поколений — от заслуженных артистов России Надежды Царининой, Николая Мирошниченко, Эдуарда Тимошенко, Антона Киркова и 80-летнего Вадима Синицына до молодых новичков труппы.

Все персонажи, кроме инструкторов, которых сыграют Елена Кегелева и Артем Казаков, прочитают монологи умерших людей о последнем дне жизни. Постепенно они осознают, что умерли, и задаются экзистенциальными вопросами: что важного они успели сделать в жизни и что после себя оставили.

«Интуиция» — это эксклюзивный проект, написанный Александром Цыпкиным специально к 100-летию алтайской драмы.

Автор пьесы также приедет в Барнаул 28 мая и раздаст автографы на своей книге, которую можно будет приобрести в фойе театра.

Спектакль войдет в репертуар театра. Показы «Интуиции» уже запланированы в сентябрьской афише следующего, 100-ого, сезона.

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