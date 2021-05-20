Ведущий хореограф шоу «Танцы на ТНТ» ставит спектакль с барнаульскими танцорами

Молодежный ансамбль «Алтай» имени Александра Березикова представит зрителю новый хореографический спектакль «Болеро» на музыку Мориса Равеля. С артистами работает ведущий хореограф-постановщик, победитель проекта «Танцуй» на Первом канале и ведущий хореограф популярного шоу «Танцы на ТНТ» Александр Могилев.

Руководитель ансамбля Елена Березикова рассказала, что невероятная музыка Мориса Равеля навеяла историю развития коллектива: как он зарождался, от самой идеи и все этапы его развития, пишет пресс-служба регионального Минкульта.

В основе спектакля — современная хореография, поэтому танцорам-народникам каждую репетицию приходится преодолевать себя и учиться чему-то новому.

Постановщик Александр Могилев не сомневается в том, что такие танцы Барнаул увидит впервые.

«Мне бы не хотелось выдавать все секреты и конкретного сюжета, но то, что это будет совсем по-другому, то к чему Барнаул не привык — это факт! Вы увидите ансамбль „Алтай“ совсем в другом свете, это будет всем известное „Болеро“, но в прочтении, которого еще не было. Зритель увидит всю историю человека, но на фоне определенных чувств и эмоций. Разгадка очень простая. Человеком движет только любовь. Поэтому спектакль, не смотря на некоторую пафосность и помпезность, будет светлым и чистым», — рассказал приглашенный мастер.

«Болеро» Мориса Равеля — это произведение для балетной постановки, вдохновленное одноименным испанским танцем, написанное в 1928 году по заказу известной танцовщицы Иды Рубинштейн.

Музыку с повторяющимся ритмическим рисунком слышали многие, «Болеро» использовали не только в балете, но и кино.

Премьера «Болеро» в Барнауле состоится 31 мая в театре драмы, в день открытия масштабного фестиваля профессионального искусства, приуроченного к 10-летию создания ансамбля «Алтай».

Начало — в 18:30, цена билета — 200−1000 рублей.

«Болеро» представят во втором отделении открытия, а в первом артисты «Алтая» покажут отрывки из одноактных балетов «Дом у дороги» по поэме Твардовского и «Жил человек» по рассказам Шукшина, а также часть музыкального спектакля «Блуждающие звёзды» по одноимённому роману Шолом Алейхема.