Бывшая участница детского Евровидения из Барнаула выпустила новый клип

Клип сделан в танцевальной манере с выразительными танцевальными вставками и эмоциональной подачей. Девушка поет о любимой музыке, о стремлении быть собой, о желании быть «вместе навечно» с людьми, похожими на нее, там, где звучит ее любимая музыка.

— Клип «220» это не про напряжение, как может показаться, а про скорость. Но и про напряжение тоже. Голос Анны в сингле «220» звучит более жестко. Колючие аранжировки хлещут слух так, что возникает ощущение прядей, бьющих по лицу, когда мчишься по трассе на кабриолете с предельной скоростью, — пишут в сообществе, посвященному исполнительнице.

Кто такая Анна Филипчук

Анна Филипчук, певица и телеведущая, родилась 9 ноября 2004 года в Барнауле.

Занималась в шоу-театре песни «Каприз» имени Елены Щербаковой, неоднократно становилась победительницей музыкальных и творческих конкурсов разного уровня, в том числе международных, имеет статус «Маленькая мисс Барнаула-2013».

Училась у Игоря Крутого. В 2017 году она дошла до полуфинала престижного международного конкурса молодых исполнителей популярной музыки «Детская Новая Волна». В 2018 году получила звание кандидата в мастера спорта по художественной гимнастике. В том же году поступила в Canadian school in Milan.

В прошлом году стала ведущей телепрограммы «Битва поколений с Анной Филипчук» на телеканале «Жара».