Школьница из Барнаула представит Россию на "Детском Евровидении-2018"

Анна Филипчук участвует в в финале национального тура Детского Евровидения 2018. Фото: www.jesc-russia.com. Юная певица из Барнаула Аня Филипчук прошла в финал национального этапа Детского Евровидения. Фото из архива редакции. Анна Филипчук. Премия "Менеджер года-2017". Церемония награждения. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Анна Филипчук на конкурсе "Детская новая волна 2017". Фото: из личного архива.

"Победу в финале национального отбора одержала Анна Филипчук из Барнаула с песней "Непобедимы", — сообщили в пресс-службе детского центра "Артек", где проходил конкурс.

На победу в финале национального отбора претендовали 12 участников. Юные вокалисты представили песни, в написании которых принимали участие.

Справка

Анна Филипчук участвовала в шоу-театре песни "Каприз" имени Елены Щербаковой, неоднократно становилась победительницей музыкальных и творческих конкурсов разного уровня, в том числе международных, имеет статус "Маленькая мисс Барнаула-2013". В настоящее время Аня является студенткой академии популярной музыки Игоря Крутого. В 2017 году она дошла до полуфинала престижного международного конкурса молодых исполнителей популярной музыки "Детская Новая Волна". В 2018 году получила звание кандидата в мастера спорта по художественной гимнастике.