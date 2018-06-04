Школьница из Барнаула представит Россию на "Детском Евровидении-2018"

Барнаульская школьница Анна Филипчук победила в национальном отборочном туре "Детского Евровидения-2018", сообщает РИА Новости.
"Победу в финале национального отбора одержала Анна Филипчук из Барнаула с песней "Непобедимы", — сообщили в пресс-службе детского центра "Артек", где проходил конкурс.
На победу в финале национального отбора претендовали 12 участников. Юные вокалисты представили песни, в написании которых принимали участие.
Справка
Анна Филипчук участвовала в шоу-театре песни "Каприз" имени Елены Щербаковой, неоднократно становилась победительницей музыкальных и творческих конкурсов разного уровня, в том числе международных, имеет статус "Маленькая мисс Барнаула-2013". В настоящее время Аня является студенткой академии популярной музыки Игоря Крутого. В 2017 году она дошла до полуфинала престижного международного конкурса молодых исполнителей популярной музыки "Детская Новая Волна". В 2018 году получила звание кандидата в мастера спорта по художественной гимнастике.
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