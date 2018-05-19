Звезда "Дэдпула" назвал Шнурова любимым русским

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Жизнь

Канадский актер Райан Рейнольдс, сыгравший главную роль в фильме "Дэдпул", назвал лидера "Ленинграда" Сергея Шнурова "своим любимым русским". Свое признание актер сделал в комментариях к посту Шнурова в Instagram.

Группировка "Ленинград"в Шерегеше.
Группировка "Ленинград"в Шерегеше. Фото: instagram.com/lesohodov.

В ролике Шнуров исполняет песню, в которой рассказывает, что справился бы с ролью алкаша в "Дэдпуле". "Но почему-то не зовут и не звонят. Але, ну где ты, Голливуд, услышь меня!" — поет музыкант.

"Ты только что заменил Колосса (персонаж из комиксов Marvel, — прим. ред.) в статусе моего любимого русского", — написал Рейнольдс под видео.

"Да, в "Дэдпуле 3" увидимся", — ответил Шнуров.

"Дэдпул-2" вышел в российский прокат 17 мая. Первая часть картины собрала почти 800 миллионов долларов и стала самым кассовым в истории фильмом с рейтингом "Для взрослых", отмечает РИА Новости.

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