Шнуров написал некролог на самого себя

"Как умру — на урне напишИте: в Питере жил-был такой мол житель, не плохой, но точно не хороший, песни пел, плясал и скоморошил", — заявил Шнуров.

Завершается некролог строчками: "Не служивый был, да и не коммерс, просто жил и не тужил, и просто помер-с", пишет ura.ru.

Большинство поклонников музыканта оценили иронию, но при этом отметили, что на тот свет основателю "Ленинграда" пока рановато.

"Неплохо для умирающего", "Приколист! Любим вас! Рано помирать", "Сережа, живи дооолго!", "Молодец! Самооценка на уровне, а главное талант он всегда талант", "Не вздумай помирать дружище, полно дебилов кому не место на земле, но это точно не про нас", — пишут поклонники Шнура.

7 июня в Новосибирске должен состояться концерт группировки "Ленинград". Но православные активисты требуют запретить выступление Сергея Шнурова в "столице Сибири".

За два для до новосибирского концерта "Ленинград" покажет свое шоу в Барнауле. Выступление состоится 5 июня во Дворце зрелищ и спорта.