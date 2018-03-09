Шнуров и Галыгин поздравили женщин с 8 марта пикантным клипом

Группа "Ленинград" и Вадим Галыгин за три дня сняли клип на песню "8 Сакавiка" (8 марта) и накануне праздника выложили его на YouTube. Общественность разделилась на два лагеря: одни в восторге, другие в бешенстве.
Сюжет клипа рассказывает, каким бывает праздник 8 марта в белорусской деревне. Местный житель (Вадим Галыгин) собирался подарить своей возлюбленной на праздник весны розовые угги, но задержался с товарищами (в их числе Сергей Шнуров) в ремонтной мастерской. Там персонаж и заночевал, оставив грустить свою даму в одиночистве.
Сайт afisha.tut.by пишет, что снимали клип в Минске и Минском районе. Съемки заняли три дня. Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров приехал на съемки всего на несколько часов.
Клип выложили в сеть 7 марта. В комментариях пишут: "Дамы — огонь". Или: "Лучше никто пока не передал настоящую жизнь белорусской провинции"! Есть и другой тип комментариев: "Раньше пели о любви, о труде, дружбе. А сейчас достаточно показать грязных, вонючих алкашей или пошлятину и быдло в восторге".
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