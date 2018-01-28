Шнур ответил протоиерею Чаплину стихами: "Пусть черти сварят из меня бульона"

27 января Сергей Шнуров ответил на критику священника РПЦ Всеволода Чаплина стихами, опубликованными в Instagram. "Пусть черти сварят из меня бульона, пока в раю поют такие", написал лидер группы "Ленинград" в ответ на заявление протоиерея о том, что если Шнуров не раскается из-за матерщины в песнях, то его ждет ад.
Сергей Шнуров,
лидер группы "Ленинград":
— Сам Чаплин, но не тот, что Чарли,
Тот был актёр великий, этот — как
В российском триллере, инферно-карлик,
Комедиант на ломаный пятак.
Играет плохо, но на сцену лезет.
Он прикрываясь именем Христа,
Такую массу нарастил в аскезе,
Не место занимает, а места.
Он произнес лицом своим холеным,
Мол ждут меня адические муки.
Пусть черти сварят из меня бульона,
Пока в раю поют такие суки.
Сам Чаплин, но не тот, что Чарли, Тот был актёр великий, этот - как В российском триллере, инферно-карлик, Комедиант на ломаный пятак. Играет плохо, но на сцену лезет. Он прикрываясь именем Христа, Такую массу нарастил в аскезе, Не место занимает, а места. Он произнес лицом своим холёным, Мол ждут меня адические муки. Пусть черти сварят из меня бульона, Пока в раю поют такие суки.
Ранее Всеволод Чаплин обвинял Сергея Шнурова в том, что тот общается с нечистой силой, используя матерные слова в своих композициях. А накануне в эфире радиостанции "Говорит Москва" священник сказал, что произнося мат со сцены, Шнуров делает запрещенные в публичных местах вещи.
Всеволод Чаплин,
протоиерей:
— Это разрешается ему. Почему? Потому что в самых высоких кабинетах сидят люди, которым Шнур нравится. Которые сами являются его типичной аудиторией. Нигде и никогда не должно быть мата со сцены. Некоторые боятся, а я прямо скажу, если Шнуров не раскается и не изменится, он точно будет в аду. Об анафеме речи нет. Он не христианин", — сказал Чаплин.
На вирши певца священник ответил в соцсети своим стихотворением:
— Бедняга со шнурком в трусах
Зачем-то любит обнажаться
И с рожей зверской выражаться
Каков смельчак, глупышки, ах!
Юпитеры, а не быки,
Пока шнуроиды при власти,
Но на обломках либерастья
Мы оторвём им всем шнурки.
Баттл двух медийных персон не закончился на этом. Сергей Шнуров в своём Telegram-канале высказался о поэзии священника так: "Чаплин ответил, не побоюсь этого слова, христианской поэзией".
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