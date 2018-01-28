Шнур ответил протоиерею Чаплину стихами: "Пусть черти сварят из меня бульона"

Сергей Шнуров,

лидер группы "Ленинград":

— Сам Чаплин, но не тот, что Чарли,

Тот был актёр великий, этот — как

В российском триллере, инферно-карлик,

Комедиант на ломаный пятак.

Играет плохо, но на сцену лезет.

Он прикрываясь именем Христа,

Такую массу нарастил в аскезе,

Не место занимает, а места.

Он произнес лицом своим холеным,

Мол ждут меня адические муки.

Пусть черти сварят из меня бульона,

Пока в раю поют такие суки.

Ранее Всеволод Чаплин обвинял Сергея Шнурова в том, что тот общается с нечистой силой, используя матерные слова в своих композициях. А накануне в эфире радиостанции "Говорит Москва" священник сказал, что произнося мат со сцены, Шнуров делает запрещенные в публичных местах вещи.

Всеволод Чаплин,

протоиерей:

— Это разрешается ему. Почему? Потому что в самых высоких кабинетах сидят люди, которым Шнур нравится. Которые сами являются его типичной аудиторией. Нигде и никогда не должно быть мата со сцены. Некоторые боятся, а я прямо скажу, если Шнуров не раскается и не изменится, он точно будет в аду. Об анафеме речи нет. Он не христианин", — сказал Чаплин.

На вирши певца священник ответил в соцсети своим стихотворением:

— Бедняга со шнурком в трусах

Зачем-то любит обнажаться

И с рожей зверской выражаться

Каков смельчак, глупышки, ах! Юпитеры, а не быки,

Пока шнуроиды при власти,

Но на обломках либерастья

Мы оторвём им всем шнурки.

Баттл двух медийных персон не закончился на этом. Сергей Шнуров в своём Telegram-канале высказался о поэзии священника так: "Чаплин ответил, не побоюсь этого слова, христианской поэзией".