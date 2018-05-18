"Ленинград" с Глюкозой выпустили клип про недовольных жизнью русских

Группа "Ленинград" вместе с певицей Глюкозой выпустили анимационный клип на песню "Жу-Жу", посвященный недовольным жизнью, ноющим людям. Ролик опубликован на YouTube-канале "Ленинграда" и содержит ненормативную лексику.
Клип снят в стиле японских анимэ. В ролике персонажи-андроиды устраивают перестрелки друг с другом. Герои похожи на Сергея Шнурова, Глюкозу и рэпера ST (Александр Степанов), который принял участие в записи песни.
Режиссер клипа — Илья Найшуллер, создатель фильма "Хардкор". Подписчики на YouTube оценили его работу: "Найшуллер красавчик, с первых минут узнаю его режиссуру ", — комментируют видео в сети.
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