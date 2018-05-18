"Ленинград" с Глюкозой выпустили клип про недовольных жизнью русских

Клип снят в стиле японских анимэ. В ролике персонажи-андроиды устраивают перестрелки друг с другом. Герои похожи на Сергея Шнурова, Глюкозу и рэпера ST (Александр Степанов), который принял участие в записи песни.

Режиссер клипа — Илья Найшуллер, создатель фильма "Хардкор". Подписчики на YouTube оценили его работу: "Найшуллер красавчик, с первых минут узнаю его режиссуру ", — комментируют видео в сети.