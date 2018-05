"Евровидение-2018" выиграла задорная певица из Израиля

За победу в "Евровидении-2018" Нетта Барзилай боролась с представительницей Кипра Элени Фурейра (песня Fuego ("Огонь") набрала 436 баллов). Обе девушки очаровали зрителей еще на отборочных турах. Клип Нетты за считанные дни далеко оторвался по количеству просмотров от работ других конкурсантов.

Однако жюри отнеслись к певице сдержанно. После их голосования израильтянка была на пятом месте, а на первое претендовал темнокожий австриец Сезар Семпсон. Он спел хорошо и страстно Nobody But You ("Никто, кроме тебя"), но у номера не было режиссуры – певец просто стоял в середине сцены. В результате — 342 балла и третье место, пишет "Российская газета".

Как прошло "Евровидение-2018"

Всего в финале "Евровидения-2018" участвовали представители 26 стран. Конкурс прошел в португальской столице Лиссабоне и наблюдатели отметили, что шоу отличается от предыдущих. В финал вышли наиболее самобытные профессиональные вокалисты, а вместе с ними — телевизионные режиссеры, ставившие концертные номера, мастера декораций и света.

Музыка в Лиссабоне звучала очень разноплановая — хип-хоп, блюз-рок с элементами кантри, хэви-метал, хотя по традиции чаще всего исполнялись баллады. А вот без рэпа в этот раз решили обойтись.

Кто представлял Россию

Юлия Самойлова, которая должна была представлять Россию, выступила 10 мая во втором полуфинале конкурса. По итогам голосования она не смогла пробиться в финал "Евровидения".

Что известно про Нетту Барзилай

Девушке 25 лет. Она служила в израильской армии. Поет с детства. Он обладательница пышных форм и выступает за бодипозитив. До "Евровидения-2018" Нетту Барзилай мало кто знал. В шой-бизнес она попала только в 2017 году, когда пришла на прослушивание шоу пятого сезона "Следующая звезда Евровидения", пишет medialeaks.ru.

В своем шоу девушка использовала лупер. Этот инструмент в режиме реального времени добавляет к пению различные эффекты, в том числе только-что записанные ноты.

Пятерка победителей "Евровидения-2018"

1. Израиль

2. Кипр

3. Австрия

4. Германия

5. Италия

Это значит, что "Евровидение-2019" состоится уже в Израиле.