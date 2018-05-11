Юлия Самойлова не сможет выступить в финале "Евровидения"

Юлия Самойлова, представляющая Россию на песенном конкурсе "Евровидение-2018" в Лиссабоне, не смогла пробиться в финал. Ее выступление, сопровождавшееся видеоспецэффектами и перфомансом балета "Тодес", не впечатлило зрителей и жюри.
Самойлова выступала под шестым номером во втором полуфинале конкурса 10 мая. Она исполнила композицию I Won't Break.
A moving and emotional performance from Russia's @jsvok #ESC2018 #AllAboard #RUS pic.twitter.com/yCPizWpZfI— Eurovision (@Eurovision) 10 мая 2018 г.
По результатам голосования в финал вышли представители Норвегии, Сербии, Дании, Молдавии, Нидерландов, Австралии, Венгрии, Швеции, Словении и Украины, говорится на официальной странице конкурса в "Твиттере". В первую десятку финалистов вошли исполнители из Израиля, Эстонии, Чехии, Австрии, Кипра, Болгарии, Албании, Финляндии, Ирландии и Литвы.
Последний раз Россия не отбиралась в финал на "Евровидении-1996", проходившем в норвежском Осло. Тогда за Россию выступал Андрей Косинский с песней "Я это я".
Напомним, в марте 2017 года Самойлову отказались впустить на территорию Украины из-за концертов в российском Крыму. Из-за запрета певица не смогла принять участие в "Евровидении-2017" в Киеве. Тогда ей пообещали, что она обязательно поедет на следующее "Евровидение".
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