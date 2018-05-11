Юлия Самойлова не сможет выступить в финале "Евровидения"

Самойлова выступала под шестым номером во втором полуфинале конкурса 10 мая. Она исполнила композицию I Won't Break.

По результатам голосования в финал вышли представители Норвегии, Сербии, Дании, Молдавии, Нидерландов, Австралии, Венгрии, Швеции, Словении и Украины, говорится на официальной странице конкурса в "Твиттере". В первую десятку финалистов вошли исполнители из Израиля, Эстонии, Чехии, Австрии, Кипра, Болгарии, Албании, Финляндии, Ирландии и Литвы.

Последний раз Россия не отбиралась в финал на "Евровидении-1996", проходившем в норвежском Осло. Тогда за Россию выступал Андрей Косинский с песней "Я это я".

Напомним, в марте 2017 года Самойлову отказались впустить на территорию Украины из-за концертов в российском Крыму. Из-за запрета певица не смогла принять участие в "Евровидении-2017" в Киеве. Тогда ей пообещали, что она обязательно поедет на следующее "Евровидение".