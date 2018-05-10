Букмекеры определились с тройкой фаворитов "Евровидения-2018"

Главным претендентом на победу в песенном конкурсе "Евровидение-2018", по мнению букмекеров, является представительница Кипра Элени Форейре. В тройку лидеров, по их данным, должны войти Александр Рыбак из Норвегии и певица Нетта Барзилай из Израиля. Эту информацию опубликовали на официальном сайте конкурса.
Интересно, что в марте фаворитом была певица из Эстонии Элина Нечаева.
Российская участница Юлия Самойлова накануне своего выступления сообщила "Известиям", что ее номер будет обставлен скромно: "Точно без фейерверков. Все скромно. Платье, создающее светлый образ, без перьев и блесток", — отметила певица.
"Я хотела, чтобы моя песня на конкурсе в Лиссабоне отразила мой характер, мои переживания и стремления, чтобы пелось о чем-то более серьезном. Я предложила эту идею авторам. Это они писали песню Flame is burning. Но она была слишком лиричная и мягкая, не про меня", — рассказала Юлия.
Конкурс "Евровидение-2018" проходит в столице Португалии Лиссабоне. Первая часть полуфинала состоялась 8 мая. В финал вышли исполнители из Израиля, Эстонии, Чехии, Австрии, Кипра, Болгарии, Албании, Финляндии, Ирландии и Литвы.
Второй полуфинал намечен на 10 мая. В этот день выступит в том числе представительница России Юлия Самойлова с песней I Won't Break. Победителя определят 12 мая.
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