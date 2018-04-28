Стало известно, когда будут транслировать "Евровидение" по Первому каналу

Россию на Евровидении в этом году будет представлять Юлия Самойлова с песней I Won't Break ("Я не сломаюсь"). Режиссер-постановщик концертного номера — Алексей Голубев. Он ставил номер для Полины Гагариной на "Евровидении" в Вене в 2015 году, когда та заняла второе место.

Юлия Самойлова должна была выступить на "Евровидении" в Киеве в 2017 году. Тогда Служба безопасности Украины запретила певице въезд на территорию страны из-за ее выступления в Крыму в июне 2015 года. "Первый канал" и ВГТРК дали обещание, что Самойлова представит Россию на конкурсе в 2018 году.

63-й песенный конкурс "Евровидение" впервые пройдет в Лиссабоне (Португалия).