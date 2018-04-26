Легкомысленная Кончита Вурст рассталась с женским образом

Сегодня, 18:26.
Жизнь

Певец Том Нойвирт сделал шокирующее заявление — он решил расстаться с образом Кончиты Вурст, который принес ему победу на "Евровидении".

Австрия - Кончита Вурст.
Австрия - Кончита Вурст. Фото из архива редакции.

В интервью британскому изданию The Independent Нойвирт он заявил, что больше не будет надевать платье на концертах, так как хочет выглядеть более мужественным.

"Я делаю то, что хочу делать, и одеваюсь так, как мне хочется в настоящий момент, и сейчас мне хочется выглядеть более мужественно", — ответил он на вопрос, почему в последнее время все чаще выступает в брюках.

Певец подчеркнул, что его нынешний сценический образ больше похож на "обычного Тома, которого никто не узнает на улицах". По его словам, теперь он "более бородатый дрэг-певец в ботинках", а не "дива в золотом платье", пишет "Росбалт".

"Я радовался своей женской стороне последние 10 лет или около того. Мне принесло много веселья „Евровидение“ и все, что за ним последовало. Я понял, что этот персонаж, которого я создал, имеет огромный потенциал, чтобы развиваться в совершенно неожиданных направлениях, и я просто ищу вдохновение", — объяснил Нойвирт.

Ранее Томас Нойвирт рассказал о своем положительном ВИЧ-статусе, который у него выявили еще много лет назад.

Под псевдонимом Кончита Вурст певец одержал победу на песенном конкурсе "Евровидение-2014".

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