Дочь олигарха испытала стресс после полета на обычном рейсовом самолете

В 14 лет девушке впервые пришлось пересесть с папиного частного самолета на обычный рейсовый. Она призналась, что никогда в жизни "больше так не рисковала".

"Я захожу и вижу, что там дофига людей. Говорю стюардессе: "А что, эти люди все с нами полетят?" Я на стрессе", — передает слова Чигиринской портал Super.

Также девушка вспомнила и об "испытаниях" своего брата, которому пришлось работать дворником в поселке на Рублевке по настоянию отца. Теперь он стал владельцем одной из крупнейших компаний по переработке мусора.

Сейчас Ирина занята предстоящей свадьбой. Под венец невеста пойдет в платье за 14 млн рублей, пишет ura.ru. Автором наряда станет известный дизайнер, который одевал Анджелину Джоли, Бейонсе, Тейлор Свифт и Дженифер Лопез.