Жена олигарха уснула в подъезде и лишилась кольца за 47 млн рублей

Жена бывшего топ-менеджера компании"ЛУКОЙЛ" 19-летняя модель Лиза Адаменко лишилась кольца за 47 млн рублей, уснув в подъезде своего дома в центре Москвы.
Вернувшись после отдыха в компании друзей, Лиза Адаменко обнаружила, что потеряла ключи, сообщает Life.ru. Она присела на ступеньки у двери, после чего уснула. По версии издания, девушка была нетрезва.
Когда модель проснулась, она обнаружила пропажу кольца с бриллиантами стоимостью 47 млн рублей. Как сообщает Lenta.ru, Адаменко также лишилась сумочки Chanel за $8 тыс.
Потерпевшая обратилась в полицию, пишет "Росбалт". Ведется разбирательство.
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