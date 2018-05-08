Жена олигарха уснула в подъезде и лишилась кольца за 47 млн рублей

Вернувшись после отдыха в компании друзей, Лиза Адаменко обнаружила, что потеряла ключи, сообщает Life.ru. Она присела на ступеньки у двери, после чего уснула. По версии издания, девушка была нетрезва.

Когда модель проснулась, она обнаружила пропажу кольца с бриллиантами стоимостью 47 млн рублей. Как сообщает Lenta.ru, Адаменко также лишилась сумочки Chanel за $8 тыс.

Потерпевшая обратилась в полицию, пишет "Росбалт". Ведется разбирательство.