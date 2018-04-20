На Алтае дерзкий вор украл сотни ювелирных украшений на миллионы рублей. Фото: ГУ МВД по Республике Алтай. На Алтае дерзкий вор украл сотни ювелирных украшений на миллионы рублей. Фото: ГУ МВД по Республике Алтай. На Алтае дерзкий вор украл сотни ювелирных украшений на миллионы рублей. Фото: ГУ МВД по Республике Алтай.

Злоумышленник проник в магазин, разбив окно. Эксперт изъял с места преступления следы рук и обуви, а также запись с камер видеонаблюдения.

Вскоре подозреваемого задержали. Им оказался 54–летний житель села Кош-Агач, который признал свою вину. Мужчина рассказал, что хотел продать ювелирные изделия.

Полицейские возбудили уголовное дело и изъяли украденное. Злоумышленнику грозит лишение свободы до 10 лет.

Напомним, в Камне-на-Оби в ночь с 24 на 25 марта женщина с ножом пыталась ограбить магазин.