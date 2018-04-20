В Республике Алтай из торгового дома украли больше 400 украшений на 4 млн рублей. Полицейские задержали подозреваемого, сообщает ГУ МВД региона.
На Алтае дерзкий вор украл сотни ювелирных украшений на миллионы рублей. Фото: ГУ МВД по Республике Алтай.
На Алтае дерзкий вор украл сотни ювелирных украшений на миллионы рублей. Фото: ГУ МВД по Республике Алтай.
На Алтае дерзкий вор украл сотни ювелирных украшений на миллионы рублей. Фото: ГУ МВД по Республике Алтай.
Злоумышленник проник в магазин, разбив окно. Эксперт изъял с места преступления следы рук и обуви, а также запись с камер видеонаблюдения.
Вскоре подозреваемого задержали. Им оказался 54–летний житель села Кош-Агач, который признал свою вину. Мужчина рассказал, что хотел продать ювелирные изделия.
Полицейские возбудили уголовное дело и изъяли украденное. Злоумышленнику грозит лишение свободы до 10 лет.
Напомним, в Камне-на-Оби в ночь с 24 на 25 марта женщина с ножом пыталась ограбить магазин.
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