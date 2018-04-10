Пожилая мошеница из Алтайского края и ее дочь обманули жителей Крыма на 160 млн рублей

Женщины рассказывали, что они успешные предприниматели и предлагали крымским коммерсантам долю в их бизнесе. Они обещали выплату больших процентов. Злоумышленницы якобы планировали открыть на полуострове частный банк. Они также говорили, что у них есть связи с высокопоставленными лицами. Полицейские опровергли эту информацию.

За несколько лет женщины обманули более 20 человек на сумму более 160 млн рублей. Предприниматели так и не получили обещанные проценты.

В ведомстве отметили, что когда скрывать обман стало невозможно, злоумышленницы сказали "компаньонам", что их ограбили и даже написали заявление в полицию. В реальности ограбления не было.

Женщинам предъявили обвинение. Им грозит лишение свободы до 10 лет.