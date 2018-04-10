Пожилая мошеница из Алтайского края и ее дочь обманули жителей Крыма на 160 млн рублей

В Алуште в мошенничестве в особо крупном размере обвиняют уроженку Алтайского края и ее дочь, сообщает ГУ МВД России по Республике Крым.
Женщины рассказывали, что они успешные предприниматели и предлагали крымским коммерсантам долю в их бизнесе. Они обещали выплату больших процентов. Злоумышленницы якобы планировали открыть на полуострове частный банк. Они также говорили, что у них есть связи с высокопоставленными лицами. Полицейские опровергли эту информацию.
За несколько лет женщины обманули более 20 человек на сумму более 160 млн рублей. Предприниматели так и не получили обещанные проценты.
В ведомстве отметили, что когда скрывать обман стало невозможно, злоумышленницы сказали "компаньонам", что их ограбили и даже написали заявление в полицию. В реальности ограбления не было.
Женщинам предъявили обвинение. Им грозит лишение свободы до 10 лет.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.