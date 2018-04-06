В Алтайском крае лжесотрудник ФСБ обманул нескольких человек

Злоумышленник под видом сотрудника ФСБ и других силовых ведомств говорил, что может решить проблемы, связанные с финансовыми спорами. Взамен он просил деньги, которые предназначались якобы для представителей ФСБ и МВД, которые могут ускорить решение возникающих проблем.

Потерпевшими стали два человека. Первому обвиняемый обещал помочь вернуть долг с помощью "влиятельных связей". Второму мужчина обещал помочь с покупкой товара по более выгодной стоимости.

На самом деле мужчина никогда не был связан с ФСБ России и другими правоохранительными органами. Несколько лет назад его уволили из управления Судебного департамента в Алтайском крае. Удостоверение обвиняемый оставил себе.

Уголовное дело о мошенничестве с утвержденным обвинительным заключением направили в суд.