В Алтайском крае лжесотрудник ФСБ обманул нескольких человек

В Алтайском крае будут судить мужчину, который обманывал людей под видом сотрудника ФСБ и других правоохранительных органов, сообщает пресс-служба УФСБ России по Алтайскому краю.
Злоумышленник под видом сотрудника ФСБ и других силовых ведомств говорил, что может решить проблемы, связанные с финансовыми спорами. Взамен он просил деньги, которые предназначались якобы для представителей ФСБ и МВД, которые могут ускорить решение возникающих проблем.
Потерпевшими стали два человека. Первому обвиняемый обещал помочь вернуть долг с помощью "влиятельных связей". Второму мужчина обещал помочь с покупкой товара по более выгодной стоимости.
На самом деле мужчина никогда не был связан с ФСБ России и другими правоохранительными органами. Несколько лет назад его уволили из управления Судебного департамента в Алтайском крае. Удостоверение обвиняемый оставил себе.
Уголовное дело о мошенничестве с утвержденным обвинительным заключением направили в суд.
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