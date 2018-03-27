Барнаульский лжеполицейский украл у пенсионерки деньги и украшения

Лжеполицейский украл у 69-летней жительницы Барнаула 11 тысяч рублей и украшения, сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.
Рано утром пенсионерке позвонил мужчина, который представился сотрудником полиции. Он сказал, что внук женщины сбил человека, для решения вопроса нужно заплатить. Лжеполицейский пообещал, что к пенсионерке приедет курьер, которому следует передать деньги. Потерпевшая поверила и передала незнакомцу 11 тысяч рублей и украшения.
Вскоре выяснилось, что внук женщины находится дома и не попадал в ДТП. Полицейские ищут злоумышленника. По статье о мошенничестве ему грозит до 5 лет лишения свободы.
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