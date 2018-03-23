В Барнауле женщину обманули на 45 тысяч рублей при покупке газобетонных блоков

Жительница Барнаула хотела купить газобетонные блоки, но наткнулась на мошенников, сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.
По предварительной информации, потерпевшая нашла объявление в интернете и созвонилась с продавцом. Он попросил отправить деньги в качестве предоплаты. Мужчина заверил, что газобетонные блоки вскоре привезут.
Жительница Барнаула перевела 45 тысяч рублей. После этого связаться с продавцом не удалось: телефон был выключен, а товар не доставили.
Вскоре полицейские задержали подозреваемого. Им оказался 40-летний мужчина. Украденные деньги он уже успел потратить. Против злоумышленника возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве.
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