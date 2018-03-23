В Барнауле женщину обманули на 45 тысяч рублей при покупке газобетонных блоков

Сегодня, 12:50.
Происшествия

Жительница Барнаула хотела купить газобетонные блоки, но наткнулась на мошенников, сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.

Банковская карта, зарплата.
Банковская карта, зарплата. Фото: СС0.

По предварительной информации, потерпевшая нашла объявление в интернете и созвонилась с продавцом. Он попросил отправить деньги в качестве предоплаты. Мужчина заверил, что газобетонные блоки вскоре привезут.

Жительница Барнаула перевела 45 тысяч рублей. После этого связаться с продавцом не удалось: телефон был выключен, а товар не доставили.

Вскоре полицейские задержали подозреваемого. Им оказался 40-летний мужчина. Украденные деньги он уже успел потратить. Против злоумышленника возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве.

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