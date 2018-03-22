В Барнауле женщина через суд хотела получить больше 250 млн рублей "липового" долга

Жительницу Барнаула осудили за попытку мошенничества. Она подала в суд заявление о взыскании несуществующего долга, сообщает прокуратура Алтайского края.
В 2014 году осужденная работала бухгалтером в одной из организаций Барнаула. Она получила подложную расписку от имени руководителя предприятия о том, что он якобы занял у нее 30 миллионов рублей с уплатой 35% годовых. Также там говорилось о пени и штрафе в случае нарушения срока возврата.
Кроме того, расписка предусматривала передачу в счет погашения долга долей в уставных капиталах юридических лиц и всего зарегистрированного имущества потерпевшего, если он не вернет деньги.
Женщина изготовила и подала в один из районных судов Барнаула исковое заявление о взыскании липового долга по договору займа, который не соответствовал действительности. Осужденная хотела получить больше 250 миллионов рублей.
В ведомстве отметили, что суд первой инстанции частично удовлетворил исковые требования, поэтому женщина обжаловала это решение в Алтайском краевом суде. Однако апелляционная инстанция отменила судебное решение, в возврате задолженности отказали.
Осужденная не признала свою вину. Женщину приговорили к лишению свободы на 4 года условно, с испытательным сроком 3 года и штрафом 250 тысяч рублей.
Приговор не вступил законную силу, потому что его обжаловали.
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