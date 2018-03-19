В Барнауле мужчина потерял 100 тысяч рублей при сдаче квартиры

Неизвестные обманули барнаульца на 100 тысяч рублей. Мужчина хотел сдать квартиру, но наткнулся на мошенников, сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.
Потерпевший разместил в интернете объявление о сдаче жилья. Вскоре ему позвонил неизвестный и сказал, что хочет арендовать квартиру. Злоумышленник сообщил, что сейчас он не в городе и предложил перевести предоплату на карту.
Для перевода денег злоумышленник попросил мужчину подойти к ближайшему банкомату и провести определенные операции Потерпевший сообщил незнакомцу пароль, который пришел в сообщении. После этого с карты исчезли 100 тысяч рублей.
Полицейские возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве. Злоумышленнику грозит лишение свободы до 5 лет.
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