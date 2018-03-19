В Барнауле мужчина потерял 100 тысяч рублей при сдаче квартиры

Сегодня, 20:18.
Происшествия

Неизвестные обманули барнаульца на 100 тысяч рублей. Мужчина хотел сдать квартиру, но наткнулся на мошенников, сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.

Банковская карта, зарплата.
Банковская карта, зарплата. Фото: СС0.

Потерпевший разместил в интернете объявление о сдаче жилья. Вскоре ему позвонил неизвестный и сказал, что хочет арендовать квартиру. Злоумышленник сообщил, что сейчас он не в городе и предложил перевести предоплату на карту.

Для перевода денег злоумышленник попросил мужчину подойти к ближайшему банкомату и провести определенные операции Потерпевший сообщил незнакомцу пароль, который пришел в сообщении. После этого с карты исчезли 100 тысяч рублей.

Полицейские возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве. Злоумышленнику грозит лишение свободы до 5 лет.

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