В Барнауле мужчина потерял 100 тысяч рублей при сдаче квартиры

Потерпевший разместил в интернете объявление о сдаче жилья. Вскоре ему позвонил неизвестный и сказал, что хочет арендовать квартиру. Злоумышленник сообщил, что сейчас он не в городе и предложил перевести предоплату на карту.

Для перевода денег злоумышленник попросил мужчину подойти к ближайшему банкомату и провести определенные операции Потерпевший сообщил незнакомцу пароль, который пришел в сообщении. После этого с карты исчезли 100 тысяч рублей.

Полицейские возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве. Злоумышленнику грозит лишение свободы до 5 лет.