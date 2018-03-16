Жительница Барнаула "разблокировала" карту за крупную сумму денег

68-летнюю жительницу Барнаула обманули с помощью смс-сообщения о том, что ее банковская карта заблокирована. Женщина потеряла 14 тыс. рублей, сообщает пресс-служба управления МВД по Барнаулу.
В сообщении был указан номер телефона, по которому нужно позвонить для разблокирования карты. Женщина не проверила, работоспособна ли карта, и не стала обращаться на горячую линию банка, номер телефона которой указан на самой карте. Она перезвонила по указанному в смс-сообщении номеру.
Неизвестный сказал, чтобы пенсионерка пришла к банкомату и произвела несколько операций. В результате с ее карты списали около 14 тыс. рублей.
Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".
Ранее altapress.ru писал, как 40-летнего жителя села Андроново Тюменцевского района обманули с помощью смс-сообщения о том, что его банковская карта заблокирована. Мужчина потерял 20 тысяч рублей несмотря на то, что банк предупредил его о мошенниках в сообщениях.
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