Житель Алтайского края отдал мошенникам деньги несмотря на предупреждения банка

В сообщении был указан номер телефона, по которому нужно позвонить для ее разблокирования. Мужчина даже не проверил, что карта на самом деле работоспособна и перезвонил по указанному номеру. Ему ответили якобы сотрудники службы безопасности банка.

Доверчивый сельчанин назвал злоумышленникам номер карты, а также ее персональный код. Ему на телефон пришли смс с паролем для подтверждения списания денежных средств. Несмотря на то, что в данных сообщениях содержались напоминания о мошенниках, мужчина сообщил эти пароли неизвестным. В результате с его карты списали более 20 тыс. рублей.

По этому факту возбудили уголовное дело, ведется следствие. Сотрудники полиции настоятельно просят не сообщать посторонним лицам данные своих банковских карт.