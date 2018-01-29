Житель Алтайского края отдал мошенникам деньги несмотря на предупреждения банка

Сегодня, 11:23.
Происшествия

40-летнего жителя села Андроново Тюменцевского района обманули с помощью смс-сообщения о том, что его банковская карта заблокирована. Мужчина потерял 20 тысяч рублей несмотря на то, что банк предупредил его о мошенниках в сообщениях.

Смартфон.
Смартфон. Фото: СС0.

В сообщении был указан номер телефона, по которому нужно позвонить для ее разблокирования. Мужчина даже не проверил, что карта на самом деле работоспособна и перезвонил по указанному номеру. Ему ответили якобы сотрудники службы безопасности банка.

Доверчивый сельчанин назвал злоумышленникам номер карты, а также ее персональный код. Ему на телефон пришли смс с паролем для подтверждения списания денежных средств. Несмотря на то, что в данных сообщениях содержались напоминания о мошенниках, мужчина сообщил эти пароли неизвестным. В результате с его карты списали более 20 тыс. рублей.

По этому факту возбудили уголовное дело, ведется следствие. Сотрудники полиции настоятельно просят не сообщать посторонним лицам данные своих банковских карт.

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