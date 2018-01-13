Барнаулец попался на удочку брокера-мошенника из соцсетей

Молодой человек рассказал, что нашел в одной из социальных сетей профиль брокерской конторы, которая предлагает быстро заработать, играя на бирже. Такое заманчивое предложение его заинтересовало, поэтому он связался с представителями компании.

Мужчина обсудил все условия участи в ставках на бирже и перечислил через банкомат требуемые денежные средства по указанным реквизитам. После этих действий сотовый телефон звонивших стал недоступен, а профиль удален. Потерпевший перечислил 8 тыс. рублей. Когда понял, что его обманули, обратился в полицию.

Сотрудники полиции города проводят доследственная проверка по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ (мошенничество).