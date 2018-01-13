На Алтае свердловская мошенница обманула мужчину, который продавал земельный участок на "Авито"

22-летний житель Майминского района Республики Алтай разместил на "Авито" объявление о продаже земельного участка и нарвался на мошенницу, которая оставила его без денег, сообщает пресс-служба республиканского МВД России.
Мужчине позвонила неизвестная, которая хотела купить земельный участок. Женщина предложила перечислить деньги в качестве задатка на банковскую карту и попросила его пройти к банкомату.
Сельчанин последовал инструкции незнакомки. Он подключил услугу "мобильный банк" к незнакомому ему номеру телефона. Аферистка заверила мужчину, что деньги поступят в течение часа, после чего отключила телефона. После этого заявитель получил сообщение о том, что с его карты сняли 24 тыс.рублей.
Полицейские установили, что номер телефона, с которого звонила злоумышленница, зарегистрирован в Свердловской области.
По данному факту проводится проверка, по результатам которой примут процессуальное решение.
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