На Алтае свердловская мошенница обманула мужчину, который продавал земельный участок на "Авито"

Мужчине позвонила неизвестная, которая хотела купить земельный участок. Женщина предложила перечислить деньги в качестве задатка на банковскую карту и попросила его пройти к банкомату.

Сельчанин последовал инструкции незнакомки. Он подключил услугу "мобильный банк" к незнакомому ему номеру телефона. Аферистка заверила мужчину, что деньги поступят в течение часа, после чего отключила телефона. После этого заявитель получил сообщение о том, что с его карты сняли 24 тыс.рублей.

Полицейские установили, что номер телефона, с которого звонила злоумышленница, зарегистрирован в Свердловской области.

По данному факту проводится проверка, по результатам которой примут процессуальное решение.