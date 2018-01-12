В Алтайском крае женщина расплатилась фальшивой купюрой, которая "приносит удачу"

Сегодня, 11:06.
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В Славгороде ищут мошенницу, которая оплатила покупки фальшивой пятитысячной купюрой, сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.

Фальшивая купюра. Фото: ГУ МВД по Алтайскому краю.
Фальшивая купюра. Фото: ГУ МВД по Алтайскому краю.

По предварительным данным, рано утром 10 января в одном из магазинов Славгорода женщина купила две пачки сигарет. Она расплатилась сувенирной пятитысячной купюрой. На банкноте было написано: "Это ваша счастливая купюра! Сохраните ее, она принесет вам удачу".

Продавец не проверила подлинность денег и убрала банкноту в кассу. Позже выяснилось, что это фальшивка.

Полицейские возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве. Женщине грозит штраф до 120 тысяч рублей или лишение свободы до двух лет.

Сейчас полицейские ищут мошенницу, которой по внешнему виду около 35-40 лет.

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