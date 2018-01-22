В Алтайском крае пенсионер хотел разблокировать карту и потерял 60 тысяч рублей

Пенсионеру пришло сообщение о том, что его карта заблокирована. Мужчина, не проверив достоверность информации, перезвонил по телефону, указанному в SMS, и продиктовал свои данные.

Мошенник рассказал, что ему нужна была полная информация для разблокирования карты. После разговора с незнакомцем с карты пенсионера исчезли 60 тыс. рублей.

Полицейские возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве.