В Алтайском крае пенсионер хотел разблокировать карту и потерял 60 тысяч рублей

Мошенники путем обмана похитили 60 тыс. рублей с карты 71-летнего жителя села Верх-Озерное, сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.
Пенсионеру пришло сообщение о том, что его карта заблокирована. Мужчина, не проверив достоверность информации, перезвонил по телефону, указанному в SMS, и продиктовал свои данные.
Мошенник рассказал, что ему нужна была полная информация для разблокирования карты. После разговора с незнакомцем с карты пенсионера исчезли 60 тыс. рублей.
Полицейские возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве.
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