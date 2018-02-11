Мошенник обманул алтайскую пенсионерку, прикинувшись покупателем мебели

Пенсионеры Горно-Алтайска разместили на специализированном сайте объявление о продаже детской стенки. Женщине позвонил неизвестный якобы с намерением купить мебель. В итоге он похитил с банковской карты ее супруга 20 тыс. рублей. Об этом сообщило МВД по Республике Алтай.
В дежурную часть отдела полиции по Горно-Алтайску обратился 62-летний пенсионер. Он рассказал, что неизвестный мужчина с помощью обмана и злоупотребления доверием, украл у него деньги.
Мошенник представился сотрудником юридической фирмы и изъявил желание купить мебель, объявление о продаже которой супруги разместили в интернете. Злоумышленник предложил перевести плату за покупку на счет пенсионерки и попросил ее сообщить ему номер карты и три цифры, указанные на обороте. Женщина не смогла этого сделать, потому что цифры на обороте за время использования карты стерлись.
Тогда лже-юрист предложил взять карту мужа и пойти к банкомату, чтобы ускорить процесс перевода денег. Пользуясь доверчивостью женщины, не слишком разбирающейся в банковских операциях, мошенник похитил с карты ее супруга 20 тыс. рублей.
Пенсионера была хорошо информирована о подобных преступлениях, но все равно попалась на уловку.
Полицейские проводят оперативно-розыскные мероприятия, чтобы установить личность мошенника. Уже известно, что номер, с которого он звонил, зарегистрирован в Челябинской области.
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