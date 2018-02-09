В Алтайском крае пенсионер потерял деньги, когда пытался разблокировать карту

На телефон пенсионера пришло сообщение о том, что действие банковской карты приостановлено. Для ее разблокировки нужно было перезвонить на номер, указанный в СМС.

Мужчина пошел к ближайшему банкомату, где по указанию неизвестных произвел несколько операций. После этого с карты исчезли около 15 тысяч рублей.

Полицейские возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве. Злоумышленнику грозит лишение свободы до пяти лет.