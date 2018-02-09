В Алтайском крае пенсионер потерял деньги, когда пытался разблокировать карту

Пенсионеру из села Озерки Тальменского района пришло сообщение о том, что карта заблокирована. После этого мужчина последовал совета мошенников и потерял около 15 тысяч рублей, сообщает ГУ МВД России по Алтайскому краю.
На телефон пенсионера пришло сообщение о том, что действие банковской карты приостановлено. Для ее разблокировки нужно было перезвонить на номер, указанный в СМС.
Мужчина пошел к ближайшему банкомату, где по указанию неизвестных произвел несколько операций. После этого с карты исчезли около 15 тысяч рублей.
Полицейские возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве. Злоумышленнику грозит лишение свободы до пяти лет.
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