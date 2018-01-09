За сутки мошенники 9 раз обманули жителей Алтайского края в соцсетях и по телефону

В Алтайском крае сразу несколько человек пострадали от мошенников в интернете. Некоторых людей обманули в социальных сетях или по телефону, сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.
Схема мошенничества проста: потерпевшим звонили неизвестные и говорили, что хотят купить или продать товар. После этого мошенники сообщали, что переведут деньги (или просить задаток), но для этого нужно продиктовать данные банковских карт. Получив информацию, злоумышленники снимали деньги.
Кроме того, мошенники находили своих жертв и в социальных сетях. Людям со страниц друзей писали неизвестные и просили отправить номер телефона и код доступа к мобильному банку.
Так, в Барнауле 63-летней женщине позвонил мужчина и представился сотрудником банка. Он рассказал, что с ее карты пытались снять деньги, поэтому ее нужно заблокировать. Женщина следовала инструкциям мужчины и перевела более 22 тысяч рублей.
Другой пенсионерке позвонил парень, который представился внуком и сказал, что попал в ДТП. Он просил деньги. К счастью, женщина позвонила своему настоящему внуку и выяснила, что с ним все хорошо.
Полицейские возбудили несколько уголовных дел по статье о мошенничестве. Злоумышленникам грозит лишение свободы от двух до десяти лет.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.