За сутки мошенники 9 раз обманули жителей Алтайского края в соцсетях и по телефону

Схема мошенничества проста: потерпевшим звонили неизвестные и говорили, что хотят купить или продать товар. После этого мошенники сообщали, что переведут деньги (или просить задаток), но для этого нужно продиктовать данные банковских карт. Получив информацию, злоумышленники снимали деньги.

Кроме того, мошенники находили своих жертв и в социальных сетях. Людям со страниц друзей писали неизвестные и просили отправить номер телефона и код доступа к мобильному банку.

Так, в Барнауле 63-летней женщине позвонил мужчина и представился сотрудником банка. Он рассказал, что с ее карты пытались снять деньги, поэтому ее нужно заблокировать. Женщина следовала инструкциям мужчины и перевела более 22 тысяч рублей.

Другой пенсионерке позвонил парень, который представился внуком и сказал, что попал в ДТП. Он просил деньги. К счастью, женщина позвонила своему настоящему внуку и выяснила, что с ним все хорошо.

Полицейские возбудили несколько уголовных дел по статье о мошенничестве. Злоумышленникам грозит лишение свободы от двух до десяти лет.