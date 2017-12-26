Гипнотизершу из алтайского села отправили в колонию за мошенничество

Как сообщает краевая прокуратура, в период с мая по август 2017 года мошенница вводила под видом снятия порчи просила пожилых женщин передавать ей ювелирные украшения. После проведения "ритуалов" женщина уходила из дома, а потерпевшие не обнаруживали своего имущества, которое сами отдавали ей.

Общая стоимость похищенного имущества составила 104 тысячи рублей. Часть похищенного имущества вернули потерпевшим после изъятия.

В ходе разбирательства выяснилось, что женщина еще и украла сотовый телефон из магазина на сумму 6 тысяч рублей.

По совокупности преступлений ей назначили наказание в виде трех лет лишения свободы.