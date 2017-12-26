Гипнотизершу из алтайского села отправили в колонию за мошенничество

Жительницу Залесово осудили за четыре эпизода мошенничества и одну кражу. Женщина "снимала порчу" у пожилых бабушек, заставляя их отдавать ей все сбережения.
Как сообщает краевая прокуратура, в период с мая по август 2017 года мошенница вводила под видом снятия порчи просила пожилых женщин передавать ей ювелирные украшения. После проведения "ритуалов" женщина уходила из дома, а потерпевшие не обнаруживали своего имущества, которое сами отдавали ей.
Общая стоимость похищенного имущества составила 104 тысячи рублей. Часть похищенного имущества вернули потерпевшим после изъятия.
В ходе разбирательства выяснилось, что женщина еще и украла сотовый телефон из магазина на сумму 6 тысяч рублей.
По совокупности преступлений ей назначили наказание в виде трех лет лишения свободы.
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