На Алтае цыганка во время "магического обряда" украла у пенсионерки 60 тысяч рублей

По данным следствия, в начале октября цыганка на такси приехала в село Захарово. Она зашла в дом по улице Громова и рассказала, что живет бедно.

Пенсионерка дала гостье баклажаны и другие овощи. Цыганка рассказала, что на женщине лежит "порча", но она может помочь.

Мошенница начала читать молитву и водить руками вокруг головы женщины. Затем она предупредила хозяйку, что если у нее есть деньги, то их нужно перепрятать. Пенсионерка вспомнила о сбережениях своей подруги, которые хранила у себя дома, и вынесла их из комнаты.

Мошенница взяла подушку и полотенце и сделала несколько движений якобы для сохранения денег. На самом деле цыганка положила 60 тысяч рублей себе в карман. Затем она выбежала на улицу и уехала.

Полицейские задержали цыганку. Она находится под подпиской о невыезде. Часть похищенных денег женщина передала полиции.

Уголовное дело направили в суд. Женщине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.