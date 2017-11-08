На Алтае цыганка во время "магического обряда" украла у пенсионерки 60 тысяч рублей

В селе Захарово цыганка украла у пенсионерки 60 тысяч рублей, сообщает краевое ГУ МВД.
По данным следствия, в начале октября цыганка на такси приехала в село Захарово. Она зашла в дом по улице Громова и рассказала, что живет бедно.
Пенсионерка дала гостье баклажаны и другие овощи. Цыганка рассказала, что на женщине лежит "порча", но она может помочь.
Мошенница начала читать молитву и водить руками вокруг головы женщины. Затем она предупредила хозяйку, что если у нее есть деньги, то их нужно перепрятать. Пенсионерка вспомнила о сбережениях своей подруги, которые хранила у себя дома, и вынесла их из комнаты.
Мошенница взяла подушку и полотенце и сделала несколько движений якобы для сохранения денег. На самом деле цыганка положила 60 тысяч рублей себе в карман. Затем она выбежала на улицу и уехала.
Полицейские задержали цыганку. Она находится под подпиской о невыезде. Часть похищенных денег женщина передала полиции.
Уголовное дело направили в суд. Женщине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.