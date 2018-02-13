В Барнауле женщина потеряла деньги, когда хотела сдать квартиру

Жительница Барнаула хотела сдать квартиру, но наткнулась на мошенников. Женщина потеряла 11 500 рублей, сообщает ГУ МВД России по Алтайскому краю.
По предварительной информации, женщина в интернете выставила объявление о сдаче квартиры. Ей позвонил незнакомец и сказал, что готов арендовать жилье и перевести деньги.
Злоумышленник попросил женщину продиктовать номер карты, а также трехзначный код с оборотной стороны. Потерпевшая сообщила данные. После этого с карты исчезли больше 11 тысяч рублей.
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