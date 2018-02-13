В Барнауле женщина потеряла деньги, когда хотела сдать квартиру

По предварительной информации, женщина в интернете выставила объявление о сдаче квартиры. Ей позвонил незнакомец и сказал, что готов арендовать жилье и перевести деньги.

Злоумышленник попросил женщину продиктовать номер карты, а также трехзначный код с оборотной стороны. Потерпевшая сообщила данные. После этого с карты исчезли больше 11 тысяч рублей.