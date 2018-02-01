Барнаульца обманули при покупке монгольских сапог

Житель Барнаула нашел в интернете объявление о продаже монгольских сапог, но наткнулся на мошенников, сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.
Барнаулец договорился с продавцом о покупке сапог и отправил ему 4900 рублей. Спустя время мужчина так и не получил обувь. Дозвониться до продавца также не получилось, он отключил телефон, а объявление исчезло.
Полицейские устанавливают личность мошенника.
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