Барнаульца обманули при покупке монгольских сапог

Барнаулец договорился с продавцом о покупке сапог и отправил ему 4900 рублей. Спустя время мужчина так и не получил обувь. Дозвониться до продавца также не получилось, он отключил телефон, а объявление исчезло.

Полицейские устанавливают личность мошенника.