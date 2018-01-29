В Барнауле девушка уговорила знакомого взять для нее кредит и пропала

В Барнауле направили в суд уголовное дело по обвинению молодой девушки в мошенническом хищении 434 тысяч рублей у знакомого. Горожанка заставила приятеля взять за нее кредит и пропала. Мужчина лишился денег и вслед за обманщицей станет фигурантом уголовного дела.
Как сообщает краевая прокуратура, девушка уговорила знакомого взять на себя кредит в банке за вознаграждение 30 тысяч рублей, который якобы сама намеревалась оплачивать. Для этого она предоставила заемщику подложные документы, содержащие недостоверные сведения о трудоустройстве и доходах последнего.
Заемщик оформил на свое имя кредит и передал банковскую карту с пин-кодом обвиняемой, рассчитывая получить вознаграждение и, полагая, что кредит будет оплачиваться. Девушка, распорядившись денежными средствами, на контакт выходить перестала, вознаграждение не передала и не оплатила ни одного платежа, причинив ущерб банку в крупном размере.
За мошенничество горожанке грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 6 лет. Обманутому заемщику грозит уголовное дело по факту предоставления ложных сведений и документов банку.
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