В Барнауле девушка уговорила знакомого взять для нее кредит и пропала

Как сообщает краевая прокуратура, девушка уговорила знакомого взять на себя кредит в банке за вознаграждение 30 тысяч рублей, который якобы сама намеревалась оплачивать. Для этого она предоставила заемщику подложные документы, содержащие недостоверные сведения о трудоустройстве и доходах последнего.

Заемщик оформил на свое имя кредит и передал банковскую карту с пин-кодом обвиняемой, рассчитывая получить вознаграждение и, полагая, что кредит будет оплачиваться. Девушка, распорядившись денежными средствами, на контакт выходить перестала, вознаграждение не передала и не оплатила ни одного платежа, причинив ущерб банку в крупном размере.

За мошенничество горожанке грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 6 лет. Обманутому заемщику грозит уголовное дело по факту предоставления ложных сведений и документов банку.