На Алтае мужчину обманули при покупке автозапчастей

Мужчина, работающий в Горно-Алтайске, нашел в интернете объявление о продаже двигателя, который хотел купить для своей машины. Он связался с продавцом и уточнил стоимость товара и условия доставки. После этого мужчина перечислил половину стоимости двигателя.

На следующий день потерпевшему позвонил продавец и рассказал, что для доставки из Новосибирска нужно оплатить оставшуюся стоимость двигателя. Мужчина снова перевел деньги. Спустя время продавец перестал выходить на связь, а его страница в соцсети была заблокирована. Сумма ущерба составила 26 тысяч рублей.

Полицейские выяснили, что номер мошенника зарегистрирован в Калининградской области. Они проводят проверку и устанавливают личность злоумышленника.