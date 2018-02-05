На Алтае мужчину обманули при покупке автозапчастей

Житель Алтайского края хотел купить двигатель для автомобиля, но наткнулся на мошенников, сообщает ГУ МВД по Республике Алтай.
Мужчина, работающий в Горно-Алтайске, нашел в интернете объявление о продаже двигателя, который хотел купить для своей машины. Он связался с продавцом и уточнил стоимость товара и условия доставки. После этого мужчина перечислил половину стоимости двигателя.
На следующий день потерпевшему позвонил продавец и рассказал, что для доставки из Новосибирска нужно оплатить оставшуюся стоимость двигателя. Мужчина снова перевел деньги. Спустя время продавец перестал выходить на связь, а его страница в соцсети была заблокирована. Сумма ущерба составила 26 тысяч рублей.
Полицейские выяснили, что номер мошенника зарегистрирован в Калининградской области. Они проводят проверку и устанавливают личность злоумышленника.
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