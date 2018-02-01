Осужденного, который обманывал жителей Алтайского края, меняя голос, отправили в колонию

В ноябре и декабре 2016 года, отбывая наказание в колонии в Санкт-Петербургской области, осужденный обзванивал жителей Алтайского края. Он представлялся родственником, попавшим в беду и просил деньги. Также злоумышленник, изменяя голос, представлялся полицейским и уверял потерпевших, что после перечисления денег родственника отпустят.

Потерпевшими чаще всего были пожилые люди, которые не могли опознать голос мнимого родственника. Три человека перечислили осужденному от 20 до 60 тыс. рублей. Остальные семь жертв перечислить деньги не успели, потому что их предупредили об опасности.

Мужчину приговорили к трем годам и четырем месяцам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Приговор еще не вступил в законную силу.