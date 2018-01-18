На Алтае женщину обманули при покупке бонусов в "Одноклассниках"

По предварительной информации, потерпевшей от имени знакомой пришло сообщение с предложением приобрести бонусы по низкой цене. Для покупки нужно было написать номер телефона, данные банковской карты и трехзначный код, указанный на обратной стороне.

Пенсионерка отправила подруге сообщение со всеми данными. Позже она заподозрила, что общалась с мошенниками и спросила о событиях, известных лишь ей и ее знакомой. После этого переписка закончилась, а бонусы так и не пришли. С карты женщины также исчезли больше 19 тыс. рублей.

Полицейские проводят проверку. Они установили, что страницу подруги потерпевшей взломали.