В Барнауле женщина потеряла деньги, когда перешла по ссылке из сообщения

По предварительной информации, потерпевшей на телефон пришло сообщение со ссылкой на сайт. К смартфону была подключена услуга "Мобильный банк". После перехода по ссылке на телефон потерпевшей установилась вредоносная программа. Затем пришло сообщение о том, что с карты сняты 4200 рублей.

Полицейские проводят разбирательство.