В Барнауле женщина потеряла деньги, когда перешла по ссылке из сообщения

Вчера, 20:12.
Происшествия

Мошенники похитили у жительницы Барнаула больше четырех тысяч рублей. Женщина перешла по ссылке из сообщения, сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.

Смартфон. Телефон.
Смартфон. Телефон. Фото: СС0.

По предварительной информации, потерпевшей на телефон пришло сообщение со ссылкой на сайт. К смартфону была подключена услуга "Мобильный банк". После перехода по ссылке на телефон потерпевшей установилась вредоносная программа. Затем пришло сообщение о том, что с карты сняты 4200 рублей.

Полицейские проводят разбирательство.

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