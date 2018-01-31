В Барнауле женщина потеряла деньги, когда перешла по ссылке из сообщения

Мошенники похитили у жительницы Барнаула больше четырех тысяч рублей. Женщина перешла по ссылке из сообщения, сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.
По предварительной информации, потерпевшей на телефон пришло сообщение со ссылкой на сайт. К смартфону была подключена услуга "Мобильный банк". После перехода по ссылке на телефон потерпевшей установилась вредоносная программа. Затем пришло сообщение о том, что с карты сняты 4200 рублей.
Полицейские проводят разбирательство.
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