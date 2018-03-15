В Барнауле лжевнук обманул старушку на 40 тысяч рублей

По предварительной информации, 76-летней женщине позвонил неизвестный. Он представился внуком и сказал, что попал в беду. После этого незнакомец передал телефон мужчине, якобы полицейскому. Чтобы избежать ответственности, нужно было передать 40 тысяч рублей с курьером.

Пожилая женщина поверила, что ей звонил внук. На улице она передала деньги мужчине. Позднее выяснилось, что родственник не попадал в беду.

Полицейские возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве. Злоумышленникам грозит лишение своды до 5 лет.