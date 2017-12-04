В Алтайском крае почтальон полтора года обманывала старушку при выдаче пенсии

По предварительной информации, 53-летняя женщина работала почтальоном в Рубцовском районе. Когда она приносила пенсию пожилой сельчанке, то пользовалась тем что у старушки плохое зрение. Почтальон полтора года выдавала пенсионерке не всю сумму. Всякий раз женщина оставляла себе от двух до трех тысяч рублей.

Спустя время по совету дочери сельчанка стала получать пенсию через банкомат. Женщина заметила, что теперь сумма пенсии стала больше и заподозрила почтальона в обмане. После этого пенсионерка обратилась в полицию.

Выяснилось, что почтальон обманула пенсионерку на 61 тыс. рублей. Полицейские возбудили уголовное дело.