Мошенники вытянули тысячи рублей из барнаульца, который хотел продать участок

Житель Барнаула на сайте разместил объявление о продаже земельного участка. Ему позвонил неизвестный и предложил обменять участок на автомобиль, но сообщил, что для доставки транспортного средства нужны деньги.

Продавец перечислил на банковскую карту 8,5 тыс. рублей. После этого телефон звонившего отключился.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ - мошенничество.