Мошенники вытянули тысячи рублей из барнаульца, который хотел продать участок

Барнаулец, который хотел продать земельный участок в Барнауле, попался на удочку мошенников, которые обманом забрали у него 8,5 тыс. рублей. О происшествии сообщает сайт регионального управления МВД.
Житель Барнаула на сайте разместил объявление о продаже земельного участка. Ему позвонил неизвестный и предложил обменять участок на автомобиль, но сообщил, что для доставки транспортного средства нужны деньги.
Продавец перечислил на банковскую карту 8,5 тыс. рублей. После этого телефон звонившего отключился.
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ - мошенничество.
Уважаемые читатели! В связи в выборами президента и так называемым "днем тишины" на сайте altapress.ru с 0.00 17 марта до 5.00 19 марта (время барнаульское) система комментирования отключена.