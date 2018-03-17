Мошенники вытянули тысячи рублей из барнаульца, который хотел продать участок

Сегодня, 12:20.
Происшествия

Барнаулец, который хотел продать земельный участок в Барнауле, попался на удочку мошенников, которые обманом забрали у него 8,5 тыс. рублей. О происшествии сообщает сайт регионального управления МВД.

Банковская карта.
Банковская карта. Фото: Jeshu John.

Житель Барнаула на сайте разместил объявление о продаже земельного участка.  Ему позвонил неизвестный и предложил обменять участок на автомобиль, но сообщил, что для доставки транспортного средства нужны деньги.

Продавец перечислил на банковскую карту 8,5 тыс. рублей. После этого телефон звонившего отключился.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ - мошенничество.

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