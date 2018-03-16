Жительницу Барнаула обманули при оформлении электронного полиса ОСАГО

33-летняя жительница Барнаула обратилась в полицию и сообщила о мошенничестве. Она рассказала, что оформила электронный страховой полис на автомобиль через один из интернет-ресурсов, которые предлагают такие услуги. Женщина указала личные данные и перевела на указанный на сайте банковский счет около 7 тыс. рублей.

Деньги с карты списали, но электронный документ не пришел.

Женщина обратилась на горячую линию страховой компании, где она якобы оформила полис. Оказалось, что страховая компания не имеет отношения к этому сайту.

В данный момент идет проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "Кража".

Недавно altapress.ru рассказывал о том, что Алтайский край занял 44-е место в рейтинге проблемных по ОСАГО регионов. За 2017 год он поднялся на две строчки и приблизился к территориям, ситуацию в которых страховщики оценивают как критичную.