Жительницу Барнаула обманули при оформлении электронного полиса ОСАГО

Жительница Барнаула оформила электронный полис ОСАГО на одном из сайтов. После перевода денег электронный документ ей не поступил, сообщает пресс-служба управления МВД по Барнаулу.
33-летняя жительница Барнаула обратилась в полицию и сообщила о мошенничестве. Она рассказала, что оформила электронный страховой полис на автомобиль через один из интернет-ресурсов, которые предлагают такие услуги. Женщина указала личные данные и перевела на указанный на сайте банковский счет около 7 тыс. рублей.
Деньги с карты списали, но электронный документ не пришел.
Женщина обратилась на горячую линию страховой компании, где она якобы оформила полис. Оказалось, что страховая компания не имеет отношения к этому сайту.
В данный момент идет проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "Кража".
Недавно altapress.ru рассказывал о том, что Алтайский край занял 44-е место в рейтинге проблемных по ОСАГО регионов. За 2017 год он поднялся на две строчки и приблизился к территориям, ситуацию в которых страховщики оценивают как критичную.
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