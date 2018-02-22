Алтайский край стал для страховщиков ОСАГО более проблемным

РСА поделил все регионы на три группы: красную (где ОСАГО максимально убыточен), желтую (проблемные субъекты) и зеленую, где положение для компаний не такое сложное. Алтайский край оказался в зеленой зоне, но от желтой зоны его отделяет всего три позиции.

Согласно данным РСА, за 2017 год в Алтайском крае:

стало больше страховых случаев. Если в 2016 году за компенсацией обратились 4,9% клиентов, то в прошлом их было 5,3%;

средняя выплата выросла с 58,3 тыс. до 63 тыс. рублей;

тыс. до тыс. рублей; доля выплат по суду упала с 9,3% до 5,2% ;

; по суду в 2017 году автовладельцы и юристы получали неустойки, штрафы, пени и прочие выплаты на сумму, которая в среднем на 133% превышала сумму требования. За год этот показатель увеличился на 23%.

Главным фактором, который влияет на "проблемность" того или иного региона, в РСА называют работу автоюристов, которых страховщики часто называют мошенниками. Тезисы страховщиков и барнаульского автоюриста по этой теме читайте в нашем материале.

Факт

Самым беспроблемным регионом страны в 2017 году, согласно рейтингу РСА, стала Республика Алтай.

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