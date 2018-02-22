Алтайский край стал для страховщиков ОСАГО более проблемным

Алтайский край занял 44-е место в рейтинге проблемных по ОСАГО регионов. За 2017 год он поднялся на две строчки и приблизился к территориям, ситуацию в которых страховщики оценивают как критичную. Это следует из данных Российского союза автостраховщиков (РСА).
РСА поделил все регионы на три группы: красную (где ОСАГО максимально убыточен), желтую (проблемные субъекты) и зеленую, где положение для компаний не такое сложное. Алтайский край оказался в зеленой зоне, но от желтой зоны его отделяет всего три позиции.
Согласно данным РСА, за 2017 год в Алтайском крае:
- стало больше страховых случаев. Если в 2016 году за компенсацией обратились 4,9% клиентов, то в прошлом их было 5,3%;
- средняя выплата выросла с 58,3 тыс. до 63 тыс. рублей;
- доля выплат по суду упала с 9,3% до 5,2%;
- по суду в 2017 году автовладельцы и юристы получали неустойки, штрафы, пени и прочие выплаты на сумму, которая в среднем на 133% превышала сумму требования. За год этот показатель увеличился на 23%.
Главным фактором, который влияет на "проблемность" того или иного региона, в РСА называют работу автоюристов, которых страховщики часто называют мошенниками. Тезисы страховщиков и барнаульского автоюриста по этой теме читайте в нашем материале.
Факт
Самым беспроблемным регионом страны в 2017 году, согласно рейтингу РСА, стала Республика Алтай.
Подписывайтесь на канал автоновостей altapress.ru в Telegram.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.