Как алтайские кредитные брокеры обманывают клиентов

В управлении Роспотребнадзора по Алтайскому краю сообщили, что привлекли к административной ответственности фирмы, оказывающие услуги кредитного брокера. Они обещают помощь в получении кредита, берут предоплату, но их клиенты ничего не получают. А фирмы деньги не возвращают.
Только в "ДубльГИС-Барнаул" altapress.ru нашел 13 фирм, которые одним из видов своей деятельности называют помощь при оформлении кредита. В интернете же их намного больше — многие называют себя кредитными брокерами.
"Поможем выбрать банк"... "100-процентная гарантия"... "Вы все еще думаете, что кредит от Сбербанка это миф? Помощь даже с плохой кредитной историей"... Такие завлекательные объявления публикует страничка соцсети "ВКонтакте".
Не мудрено, что услуги эти весьма востребованы: у кого-то нет официального стажа, у кого-то просрочка по старым кредитам. Сотрудники алтайской "Ассоциации по защите прав заемщиков" посетили офисы подобных фирм и обнаружили очереди.
А результата нет
Некоторые из этих фирм действуют так. Заключают с клиентом договор о консультационных услугах. Берут предоплату (обычно около 5 тыс. рублей). А клиенту выдают на руки список банков. Тот, помыкавшись по банкам из списка, получает отказ в кредите. Деньги заплачены, а результата нет.
И вот в управлении Роспотребнадзора по Алтайскому краю рассказали в ходе недавно прошедшего круглого стола, что с декабря 2017 года привлекли к административной ответственности три юрлица, рекламирующих подобные услуги.
По словам Андрея Варина, главного специалиста-эксперта отдела защиты прав потребителей управления, фирмы наказаны за то, что не оказали оплаченную услугу. И этим нарушили закон "О защите прав потребителей".
Предоплата не возвращается
Более того, в договоре, который они заключают с клиентом, был пункт: предоплата не возвращаются. Варин пояснил, что управление Роспотребнадзора потребовало от них исключить эти условия из договора — оно тоже противоречит закону "О защите прав потребителей".
Андрей Варин,
главный специалист-эксперт отдела защиты прав потребителей управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю:
— Роспотребнадзор деньги не возвращает. На основании вынесенного нами постановления гражданин может составить исковое заявление и обратиться в суд о взыскании этой суммы.
Пишите претензию
Андрей Варин подчеркивает: прежде чем обратиться с жалобой на фирму в управление, нужно направить претензию в саму фирму. Претензионный порядок сегодня — обязательное условие: если потребитель считает свое право нарушенным, все разногласия он должен попытаться разрешить, направив нарушителю претензию. Это первый шаг.
Претензия составляется в двух экземплярах, один экземпляр которой с копиями подтверждающих нарушения документов направляется нарушителю — финансовой организации, а второй экземпляр претензии с отметкой о принятии остается на руках у потребителя. В Роспотребнадзоре рекомендуют указать: прошу рассмотреть претензию в течение 10 дней.
Берегитесь мошенников
В любом случае, привлеченные к ответственности фирмы работают легально. Но, как водится, вместе с ними на спрос реагируют и недобросовестные товарищи. Они вытягивают деньги из клиентов — и до свидания.
Игорь Нестеров,
исполнительный редактор портала "Ассоциации по защите прав заемщиков":
— Человек увидел объявление в газете или Интернете, звонит и спрашивает: можете ли оказать помощь? Можем — нужно 1700 рублей для проверки кредитной истории. Гражданин деньги переводит. Затем ему говорят: нужна страховка. Гражданин снова переводит деньги. А после этого телефон отключается.
Подобные случаи — явное мошенничество. В подобных случаях надо прямиком идти в полицию с заявлением.
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